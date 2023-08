La migliore biblioteca del mondo è a Barcellona

In occasione dell'88° congresso mondiale sulla biblioteca e l'informazione è stata scelta la migliore biblioteca del mondo

Nel cuore del quartiere di Sant Martí de Provençals a Barcellona c’è una biblioteca che è stata nominata la migliore del mondo ed è anche stata ribattezzata come “il Guggenheim de La Verneda”, con riferimento al quartiere adiacente

Le biblioteche tirano e attirano come mai prima d’ora. Ogni giorno ne nasce una nuova e lunedì 21 agosto, in occasione dell’88° Congresso mondiale sulla biblioteca e l’informazione, che si svolge fino a venerdì a Rotterdam, è stata scelta “la migliore biblioteca del mondo”, che si trova a Barcellona ed è intitolata alla memoria dello scrittore Gabriel García Márquez, come riferiscono diversi media spagnoli, tra cui il Paìs, La Nation, El Diario.

Quattromila metri quadrati di ampiezza, cinque piani suddivisi per tipo di utenza (adulti, ragazzi, bambini), un auditorium, aperta tutti i giorni, tutto il giorno (metà giornata il sabato), specializzata in letteratura latinoamericana, con più di 40 mila volumi, riviste, fumetti, libri fotografici e altro genere di documentazione, e con la possibilità di accoglierne altri diecimila, la nuova biblioteca di Barcellona, inaugurata a maggio del 2022 dalla sindaca di Barcellona Ada Colao nel popolare quartiere di Sant Martí de Provençals, la biblioteca di Barcellona dispone inoltre di uno studio radiofonico che dipende dalle Biblioteche e dalla Rete Radio Comunitaria (dove si producono podcast), un laboratorio di cucina e uno “spazio sensoriale” per i bambini. Molta luce, molte piante, lo spazio della García Márquez offre 140 punti di lettura e si prefigge di diventare “uno spazio di incontro intergenerazionale e interculturale”.

Le altre biblioteche sul podio

Nell’ambito del concorso di Rotterdam, la biblioteca di Barcellona aveva, di contro, una concorrenza agguerrita e ha dovuto battersi con candidati fortissimi, spuntandola sulla Biblioteca pubblica Janez Vajkard Valvasor d Krskov (Slovenia), la Biblioteca Parramatta (Australia) e sulla colossale Biblioteca Est di Shanghai in Cina.

“Le quattro biblioteche sorteggiate si distinguono l’una dall’altra ma ciascuna rappresenta un vero dono per la propria comunità”, ha affermato il presidente della giuria Jakob Guillois Lærkes, che ha anche definito la vincitrice del concorso “un ottimo esempio di come una biblioteca possa fungere da collegamento fondamentale tra le persone e la comunità locale” rappresentando “un vero modello per i futuri edifici delle biblioteche negli anni a venire”.

Dalla sua inaugurazione, la Márquez è frequentata da una media di 1.100 utenti al giorno, è definita "la migliore biblioteca del mondo" al giorno

