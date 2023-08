La Juve è tornata

La domenica del calcio italiano, ci regala la certezza Juventus. Primo esame superato a pieni voti. Male la Lazio che si illude dopo il gol iniziale di Immobile. Nel finale il Lecce la ribalta e conquista tre punti preziosissimi. Per la Lazio, occasione persa. Parte bene anche l’Atalanta che al Mapei contro il Sassuolo, porta a casa tre punti d’oro. L’unica a steccare è la Roma che all’Olimpico non va oltre i 2-2 contro la Salernitana.

Super Juve, Udinese travolta

Alla Dacia Arena è super Juve, Udinese travolta. Era l’esordio che sognava Max Allegri, una Juve mai vista, bella a vedersi, compatta, aggressiva. Lo capisce subito l’Udinese visto che la Juve impiega appena due minuti per sbloccarla. Il vantaggio nasce sull’asse Chiesa-Vlahovic, con l’assist del serbo che l’ex viola trasforma di giustezza. Palla al centro e la Juve trova il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Vlahovic. Juve in salute, Udinese in ginocchio, con i bianconeri che giostrano con irrisoria facilità. Bello il fraseggio juventino e allo scadere arriva anche il terzo gol, con Rabiot che sfrutta al meglio il cross di Cambiaso. Nella ripresa la Juve controlla forte del triplo vantaggio, non rischia mai e continua a giocare con fluidità. Allegri sorride. La prima è buona.

La Lazio sbanda a Lecce

Una partita incredibile a via del Mare, dove il Lecce in rimonta batte la Lazio in un incredibile finale. Finisce 2-1 per i salentini. Il Lecce gioca bene, parte meglio ma non graffia, complice l’assenza di una prima punta. La Lazio gioca invece accorta e alla prima occasione passa. Gran giocata di Romagnoli che premia l’inserimento di Luis Alberto che la mette subito in mezzo per la spaccata vincente di Ciro Immobile che firma il duecentesimo gol in carriera.

Il Lecce ci prova, con coraggio fino alla fine. Pedro si divora il 2-0 e subito dopo la Lazio viene punita. Almqvist stoppa un pallone al limite imbeccato da Gallo, controllo e palla all’angolino basso: 1-1. Passano due minuti e il Lecce la ribalta con Di Francesco più lesto di tutti a toccare una palla vacante e metterla in rete. Sei di recupero, succede nulla: Lecce fa festa, la Lazio si lecca le ferite.

Tra Roma e Salernitana, spettacolo e gol

Emozioni, tante, all’Olimpico ancor prima di cominciare, quando l’intero stadio ha tributato un lunghissimo applauso per ricordare la figura di Carletto Mazzone, scomparso ieri. Poi la partita, che la Roma ha dominato, nonostante le assenze pesanti di Pellegrini e Dybala squalificati, ma senza chiuderla. E’ finita 2-2 in un valzer di emozioni nel segno di Andrea Belotti e Antonio Candreva.

L’attaccante giallorosso è animato, vuole cancellare le beghe del passato e gioca una partita sontuosa. Firma il vantaggio giallorosso in avvio, poi Candreva si ricorda dei tanti derby e inventa una prestazione al bacio nonostante i suoi 36 anni. Prima firma il pari su disattenzione giallorossa, poi con un gol pazzesco porta i suoi avanti. La Roma si scuote, entrano Paredes e Renato Sanches e la musica cambia. La Roma spinge e trova il pari, ancora col Gallo Belotti che corregge in rete un angolo di Paredes. La Roma la vuole vincere, ma c’è poco tempo, la Salernitana si chiude bene. E finisce 2-2.

L’Atalanta sbanca il Mapei

Meglio non poteva partire la stagione dell’Atalanta che nella ripresa doma il Sassuolo e porta a casa i primi tre punti della stagione. Primo tempo non brillantissimo, poi nella ripresa è uscita fuori l’Atalanta. Le reti tutte nel finale. A sette dalla fine il vantaggio firmato dall’ex Milan De Ketelaere, subito in gol con la nuova maglia e in pieno recupero il raddoppio di Zortea. Ottima prova della Dea, meno del Sassuolo che nelle prossime ore dovrà sciogliere il nodo Berardi che non si è allenato e quindi non è stato convocato. Ha chiesto la cessione, e non saranno ore facile per Carnevali.