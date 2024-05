Cagliari salvo, Sassuolo in serie B

Sorrisi e lacrime nella penultima di serie A. I sorrisi del Cagliari che vince al Mapei che mette le mani sulla salvezza. Le lacrime del Sassuolo che scende malinconicamente in serie B insieme alla Salernitana. Manca la terza che uscirà fuori l’ultima giornata: rischiano Empoli, Udinese e Frosinone, con il Verona che può tirarsi fuori domani nel posticipo di Salerno. L’Inter festeggia lo scudetto, 1-1 contro la Lazio che alla luce della vittoria della Roma sul Genoa, perde l’occasione di staccarsi al sesto posto, pra saldamente nelle mani dei giallorossi.

Inter, pari e festa

E’ il giorno della festa a San Siro per l’Inter campione d’Italia che riceve la Coppa dello scudetto al termine della partita con la Lazio, l’ultima davanti alla sua gente. A San Siro finisce 1-1. Sblocca con una conclusione dal limite di Kamada. Nella ripresa si scuote l’Inter che però trova il pari con un colpo di testa di Dumfries solo a due dalla fine.

Lukaku regala il sesto posto alla Roma

Ancora frastornata dalla sconfitta di Bergamo, la Roma ha faticato e non poco per ridurre ai minimi termini un Genoa tranquillo che se l’è giocata con la forza dei nervi distesi. Ritmi bassi, con il Genoa messo bene dietro e la Roma a fare fatica a trovare sbocchi. Nella ripresa i giallorossi restano in dieci per il rosso in dieci secondi a Paredes. Alla fine, la spunta la Roma grazie all’incornata del solito Lukaku che toglie le castagne dal fuoco a De Rossi e regala alla Roma il sesto posto a +3 sulla Lazio.

Il veleno nella coda

Emozioni e gol in Udinese-Empoli. Sbloccano i toscani al novantesimo su calcio di rigore trasformato da Niag. Poi, in pieno recupero, altro calcio di rigore, stavolta per i friulani. Dal dischetto Samardzic che al minuto 104 non fallisce e rimette il match in perfetta parità. Il Frosinone vince a Monza e fa un passo in avanti verso la salvezza il Frosinone che fa festa grazie ad un gol di Cheddira agli albori del match. Salvezza affidata agli ultimi novanta minuti con lo scontro dello Stirpe tra Frosinone e Udinese, mentre l’Empoli riceverà al Castellani la Roma. Dopo i risultati del pomeriggio, matematica la retrocessione del Sassuolo in serie B.

Festa Cagliari

Con una giornata di anticipo il Cagliari festeggia la permanenza in serie A. E lo fa con l’ennesima impresa, vincendo per 2-0 al Mapei di Reggio Emilia contro il Sassuolo grazie alle reti di Prati e Lapadula. Dodici mesi fa a Bari conquistava la serie A, dodici mesi dopo la salvezza dei sardi, tutto nel nome di Claudio Ranieri che corona un’altra impresa nella sua splendida carriera. Finisce male invece la stagione del Sassuolo che retrocede matematicamente in serie B.