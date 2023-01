La Juve ci mette il cuore

Ci voleva una prova maiuscola per riprendersi da una settimana da pugno nello stomaco per la Juventus, retrocessa nelle retrovie della classifica di serie A dopo i 15 punti di penalizzazione. La Juve ha reagito, con cuore e orgoglio, impattando contro l’Atalanta una partita dalle mille emozioni. Finita 3-3. La notte dello Stadium è pazzesca e inizia sotto il segno della contestazioni per i quindici punti tolti alla Juventus per via dell’inchiesta sulle plusvalenze. La partita diventa ancora più complicata dopo una manciata di minuti quando Lookman fa 1-0 per l’Atalanta con la collaborazione di Szczesny.

Juve, prima rimonta

Gasperini perde quasi subito Palomino, mentre la Juve prova a riorganizzarsi dopo l’immediato colpo subito. Non facile riprenderla e per firmare l’1-1 serve aspettare a metà della prima frazione quando Fagioli va giù in area toccato da Ederson, con l’intervento del Var che dice che è calcio di rigore. Trasforma D Maria e il pari rivitalizza tutta la Juve che ha in corpo tanta di quella voglia per dare un calcio alle beghe del recente passato.Qualche altro giro di lancette e arriva il sorpasso al termine di un’azione stupenda: gran recupero di Rabiot, tacco di Di Maria per Fagioli, centro al bacio per Milik che in area non perdona: 2-1 all’intervallo.

Finale acceso

Doppio colpo di scena a inizio ripresa perché in sette minuti la Dea la riprende e la ribalta di nuovo. Pari con Maehle con un un tocco sotto misura davanti a Szczesny, poi mette la freccia ancora con lo scatenato Lookman che sfrutta un cross di Boga staccando di testa battendo di nuovo il portiere bianconero. La Juve non ci sta, arrota i bulloni e riparte. In campo anche Chiesa che entra con i tempi giusti. È la scossa che la Juve cercava.

E a stretto giro ecco il pari che nasce da palla inattiva: punizione che Di Maria tocca corta per Danilo che fa 3-3, ma che partita e quante emozioni allo Stadium. Match che si accende nel finale, con la Juve a caccia del 4-3 che non arriva. Ma solo applausi per la Juve che ce l’ha messa tutta contro una sontuosa Atalanta che stasera si ritrova quinta, un punto dietro la Roma. Mentre la Juve, sale mestamente al nono posto.

Roma quarta

Missione compiuta. La Roma sbanca il Picco di La Spezia e si prende tre punti che in attesa di Atalanta e Lazio, valgono il momentaneo quarto posto con i giallorossi che agganciano l’Inter a quota 37 a solo un punto dal Milan. Ma anche rossoneri e nerazzurri devono scendere in campo dopo le fatiche della Supercoppa. Finisce 2-0 per i giallorossi per effetto dei gol messi a segno da El Shaarawy e Abraham a cavallo tra primo e secondo tempo, entrambi con assist di Paulo Dybala. Partita dominata dai giallorossi sul piano del gioco e delle occasioni con la formazione di Mourinho totalmente padrona del campo.

Attesa per Milan, Inter e Lazio

Nelle altre partite della domenica, male la Sampdoria che scivola sempre più mestamente verso la B, con i doriani battuti a Marassi dall’Udinese sul finire di gare. Poi l’ottimo pari del Monza che fa 1-1 con il Sassuolo e si avvicina sempre più ai quartieri nobili. Domani alle 18.30 Bologna-Cremonese, ma soprattutto Inter-Empoli alle 20.45, mentre martedì tocca a Lazio-Milan scendere in campo allo stadio Olimpico sempre alle 20.45 in sfide che valgono tantissimo per l’alta classifica.