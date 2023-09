Ita, Meloni: “Curioso che la Commissione Ue blocchi la soluzione”

Nel punto stampa finale del G20 di New Delhi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affronta il tema del dossier Ita-Lufthansa, chiedendo risposte dall’Ue, che replica: “Notifica non pervenuta”.

Meloni su Ita-Lufthansa

Scontro Roma-Bruxelles sul dossier Ita-Lufthansa. “È curioso che la Commissione Ue blocchi la soluzione al problema Ita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio in conferenza stampa al termine del G20 a New Delhi. “Sicuramente la questione di Ita-Lufthansa è stata sottoposta al commissario Gentiloni particolarmente dal ministro Giorgetti, che ringrazio per il suo lavoro e la sua presenza”. A stretto giro arriva la replica. La Commissione europea “non ha ancora ricevuto alcuna notifica” sull’accordo tra Ita e Lufthansa. Lo fa sapere all’ANSA un portavoce dell’esecutivo comunitario, ricordando che “spetta alle parti” coinvolte nell’intesa “notificare” l’operazione.

L’intervento del Mef

“La notifica dell’accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita a Lufthansa alla commissione europea per la concorrenza viene accettata, da prassi, solo al termine di un’istruttoria che la stessa commissione sta portando avanti molto minuziosamente nell’ambito di una fase di pre-notifica già avviata”. È quanto spiegano fonti del Mef secondo cui “la risposta dell’esecutivo comunitario affidata a un portavoce è positiva perché rappresenta il presupposto di un iter che sarà molto veloce. Come Mef ci siamo già attivati per ottenere un incontro in tempi brevi con il commissario supplente Reynders”.

Fonte: Ansa