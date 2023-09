G20, Meloni sicura: “Edizione non facile ma riuscita”

Giorgia Meloni tira le somme, all’indomani della firma della dichiarazione finale del G20 svolto in India. Un summit che la premier ha definito “non facile” ma che ha dato comunque esito positivo.

Meloni: “G20 positivo”

“Voglio ribadire le congratulazioni mie e dell’Italia al primo ministro Modi per la riuscita di questa non facile edizione del G20. L’Italia ha offerto sin dall’inizio collaborazione alla presidenza indiana, soprattutto perché continuiamo a essere convinti che G20 sia un forum multilaterale strategico nella misura in cui consente di dialogare con i paesi emergenti e del sud globale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del G20 a New Delhi. “Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all’Ucraina, non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finite senza una dichiarazione finale. È una dichiarazione di compromesso ma la considero comunque importante in questo contesto”.

Il bilaterale col premier cinese

“Non aiutiamo il racconto interessato che vorrebbe l’Occidente diviso dal resto del mondo – ha aggiunto -. Abbiamo dimostrato che siamo attenti alle esigenze dei Paesi del Sud, non vogliamo contrapposizioni fra Paesi del Nord e del Sud”. “Abbiamo avuto un bilaterale con il primo ministro cinese Li Qiang, un dialogo cordiale e costruttivo su come possiamo approfondire il nostro partenariato bilaterale”, ha anche detto Meloni.

Cerimonia al memoriale di Gandhi

È durata circa venti minuti la cerimonia al memoriale di Gandhi, organizzata a margine del G20 a New Delhi. Al Rajghat non si può entrare con le scarpe, alcuni leader hanno scelto di restare a piedi nudi, come ad esempio il padrone di casa, il primo ministro indiano Narendra Modi, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La gran parte ha utilizzato delle pantofole messe a disposizione dagli organizzatori, come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quello brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Biden accanto a Modi

La cerimonia si è svolta nel giardino del Rajghat attorno alla piattaforma di marmo nero, coperto di decorazioni floreali, su cui una fiamma resta sempre accesa in memoria del Mahatma. Ciascuno davanti a una corona di fiori, i leader hanno rispettato un minuto di raccoglimento. Prima e dopo la cerimonia, Biden è stato quasi sempre al fianco di Modi, e al termine si è unito ai due il premier britannico Rishi Sunak. Le telecamere hanno poi inquadrato Meloni e Scholz che parlavano fra loro mentre lasciavano il giardino. A breve inizierà la terza e conclusiva sessione di lavori del G20.

