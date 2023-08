Israele e Libia, incontro storico a Roma

I ministri degli Esteri dei due Paesi, Eli Cohen e Najla Al Mangoush, si sono incontrati a Roma. È il primo faccia a faccia per i due Ministeri

Un incontro poco pubblicizzato ma che potrebbe rivelarsi importante per le relazioni diplomatiche future. Israele e Libia provano una via inedita.

Israele e Libia, incontro a Roma

Primo storico incontro a Roma tra Israele e Libia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen che la settimana scorsa ha visto la sua omologa libica Najla Al Mangoush. “Questo – ha spiegato il ministero degli Esteri a Gerusalemme – è il primo incontro in assoluto tra i ministri dei due Paesi. Obiettivo è stato esaminare le opzioni per le collaborazioni e le relazioni tra i Paesi e preservare l’eredità dell’ebraismo libico”. Cohen – che ha ringraziato il ministro degli Esteri Antonio Tajani per aver ospitato l’incontro – ha parlato di “un primo passo nelle relazioni tra Israele e Libia”.

Le connessioni libiche

“Le dimensioni strategiche e la posizione della Libia – ha aggiunto Cohen – danno alle sue connessioni una grande importanza e un enorme potenziale per lo Stato di Israele. Ho parlato con il ministro degli Esteri del grande potenziale per entrambi i paesi derivante dalle loro relazioni, nonché dell’importanza di preservare il patrimonio ebraico libico, compresa la ristrutturazione delle sinagoghe e dei cimiteri ebraici nel paese”.

Il ringraziamento a Tajani

Cohen ha poi ringraziato il ministro Tajani “per aver ospitato lo storico incontro a Roma”. “Stiamo lavorando a una serie di paesi in Medio Oriente, Africa e Asia con l’obiettivo di espandere il circolo di pace e la normalizzazione di Israele”. Altri temi affrontati nell’incontro – ha aggiunto il ministero – sono stati “la possibilità di cooperazione tra i paesi e gli aiuti israeliani in materia umanitaria, agricola, di gestione delle risorse idriche e altro ancora”.

Fonte: Ansa