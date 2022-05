Israele, a Gerusalemme la “Marcia delle bandiere”

Ha avuto inizio alla Porta di Damasco a Gerusalemme, in un clima di tensione, la “Marcia delle bandiere”: secondo stime della polizia si tratta di circa 26mila persone, con tremila agenti mobilitati. La manifestazione nazionalistica ebraica – che celebra la riunificazione della città sotto sovranità israeliana – passerà per il quartiere arabo della Città Vecchia per arrivare più tardi al Muro del Pianto. Già prima dell’avvio ci sono stati incidenti con i Palestinesi nei pressi della Porta.

La presidenza palestinese

Nella giornata in cui Israele festeggia l’anniversario, secondo il calendario lunare ebraico, dell’unificazione dei due settori di Gerusalemme, la presidenza palestinese ha ribadito che “Gerusalemme est, con i suoi luoghi santi islamici e cristiani, resterà la eterna capitale dello Stato di Palestina”. “Non è possibile ottenere sicurezza e stabilità nella Regione – ha affermato il portavoce del presidente Abu Mazen, Nabil Abu Rudeina – fintanto che Israele continua ad ingaggiare una guerra contro il nostro popolo, contro la sua terra ed i suoi luoghi santi, comportandosi come uno Stato al di sopra delle leggi”. Proteste per gli episodi di violenza verificatisi oggi nella Spianata delle Moschee sono giunte anche dal ministero degli esteri giordano.

