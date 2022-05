Incidente in agriturismo, bimbo perde la vita

Il piccolo, in vacanza con i genitori e il fratellino a Peccioli, in provincia di Pisa, sarebbe caduto dalle scale urtando un oggetto di vetro

Disgrazia nel pisano. Un bimbo di quattro anni è morto nel primo pomeriggio a Peccioli (Pisa) in seguito ad una caduta dalle scale: il piccolo nella rovinosa caduta, secondo quanto si apprende, avrebbe urtato contro un manufatto in vetro che si è infranto provocando profondi tagli al collo.

Il bimbo, tedesco, si trovava in un agriturismo, in vacanza con i genitori ed un fratellino più piccolo. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, sul posto è intervenuta un’automedica da Peccioli e della Misericordia di Terricciola, per il bimbo non c’è stato niente da fare.

Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi tanto che il medico intervenuto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 per il trasporto al Meyer di Firenze, ma una volta arrivato a Peccioli l’elicottero non è più ripartito. Sul posto i carabinieri della locale stazione hanno svolto le indagini di rito ed informato l’autorità giudiziaria. Le stanze ed i luoghi interessati dall’incidente sono stati posti sotto sequestro.

