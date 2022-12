Ischia, la prima notte fuori casa degli sfollati

In completamento le operazioni di evacuazione. Paura in mattinata per un nuovo smottamento nella zona di Barano d'Ischia

La pioggia ha smesso di sferzare su Ischia ormai da diverse ore. Ma il meteo delle prossime non sembra promettere bene. E gli sfollati di Casamicciola hanno nel frattempo trascorso la loro prima notte fuori casa, trascorsa senza incidenti ma fra disagio e paura. La provvisoria clemenza del tempo ha evitato nuovi smottamenti durante le prime fasi dell’evacuazione e nemmeno dalla zona rossa sono arrivate segnalazioni su nuove possibili problematiche. Questo fino a questa mattina quando, verso le 10, un nuovo smottamento ha interessato la strada che collega il centro abitato alla spiaggia dei Maronti, a Barano d’Ischia. Diversi metri cubi di terriccio e altro materiale franoso si sono distaccati dal costone, portando le autorità a sospendere il transito lungo il tratto di strada interessato e nelle zone limitrofe. Sono state inoltre disposte ulteriori verifiche per appurare la staticità del costone, sul quale tuttavia non sono presenti abitazioni.

L’obiettivo è quello di ripristinare al più presto la viabilità e consentire quindi agli abitanti dei Maronti di circolare nuovamente verso le loro abitazioni. Nel frattempo, la zona dell’isola di Ischia più colpita dalla calamità dei giorni fa i conti con i disagi dell’evacuazione caratterizzata, come riferito dal commissario Giovanni Legnini, “da una attività intensa, frenetica nelle ore centrali della giornata. Il provvedimento di evacuazione è stato anticipato a seguito dell’allerta meteo diramata alle 12, rendendo necessario completare in poche ore un lavoro difficile e, alla fine, ben fatto. L’operazione è riuscita nel suo complesso”. Comunicate numerose difficoltà e disguidi, soprattutto nella comunicazione delle disposizioni a tutti gli interessati: “Era inevitabile, a causa della ristrettezza dei tempi. Grazie ai cittadini, non ci sono stati episodi che complicassero l’operazione”.

Le sistemazioni degli sfollati

Lo stesso commissario Legnini ha fatto sapere che 54 delle famiglie residenti nella zona rossa non si sarebbero allontanate dalle proprie case, rendendo necessaria “un’opera di convincimento e persuasione”. Degli evacuati, 341 persone hanno trovato posto in hotel, altri 90 sono ricorsi a sistemazioni autonome. Altre ancora, la maggior parte, hanno fatto ricorso all’aiuto di parenti e amici. Al momento, l’allerta meteo segnala criticità gialla, ormai già dalle 16 di ieri. Una situazione che riguarda tutta l’isola di Ischia e anche altre zone della fascia costiera campana. Allerta prorogata fino alle 16 di domenica.