Onu: “Il 90% della popolazione di Gaza è sfollato”

Onu: 90% popolazione della Striscia sfollata almeno una volta

Circa il 90% della popolazione della Striscia di Gaza è stata sfollata almeno una volta dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas: lo ha reso noto l’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, come riporta il Guardian. Secondo il responsabile nei Territori palestinesi del’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha), Andrea De Domenico, si ritiene che circa 1,9 milioni di persone siano sfollate a Gaza. “Stimiamo che nove persone su 10 nella Striscia di Gaza siano state sfollate almeno una volta, se non fino a 10 volte, purtroppo, da ottobre”, ha affermato ieri De Domenico in un incontro con i media. “Prima stimavamo 1,7 (milioni), ma dopo c’é stata l’operazione a Rafah e abbiamo avuto ulteriori sfollati da Rafah”, ha aggiunto: “Poi ci sono state anche operazioni nel nord che hanno spostato altre persone”. “Dietro questi numeri, ci sono persone… E probabilmente avevano sogni e speranze; oggi sempre meno, temo, purtroppo”, ha commentato il funzionario, ricordando che la Striscia di Gaza è stata tagliata in due dalle operazioni militari di Israele. Secondo l’Ocha, 300.000-350.000 persone sono bloccate nel nord del territorio assediato.

Fonte: Ansa