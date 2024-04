L’Iran: “Pronti a colpire con jet supersonici”. E il G7 valuta sanzioni

Il G7 discute sulla possibilità di applicare sanzioni contro l’Iran, a seguito dell’escalation in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Cameron, ha auspicato che si decida per delle sanzioni coordinate, mentre Teheran agita lo spettro dei missili supersonici russi: “Pronti a utilizzarli”.

Il G7 valuta sanzioni contro l’Iran

Un’intesa sulle sanzioni all’Iran da parte del G7 è sul tavolo dei ministri degli Esteri a Capri ed il tema dovrebbe essere inserito nel documento finale. Lo si apprende da fonti che seguono il dossier, a margine dell’incontro dei capi delle diplomazie dei 7 Grandi a Capri.

“Si dovrebbe trattare di sanzioni individuali su persone coinvolte nella catena di rifornimento di droni e missili, che è la stessa catena di comando che li fornisce alla Russia”, sottolineano le stesse fonti spiegando che sarebbe “un messaggio politico” dell’Occidente.

Cameron: “Siano coordinate”

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha chiesto che il G7 imponga “sanzioni coordinate” contro l’Iran dopo l’attacco con droni e missili condotto contro Israele. Il responsabile del Foreign Office si trova in visita nello Stato ebraico.

Teheran: “Pronti a usare missili supersonici”

“Consigliamo ai nemici di non commettere alcun errore strategico, perché l’Iran è pronto a colpirli, soprattutto con i caccia Sukhoi-24, i bombardieri tattici supersonici russi”, ha dichiarato il comandante delle forze aeree dell’Esercito Hamid Vahedi, durante le parate dell’Esercito in occasione della Giornata nazionale dell’Esercito. Oltre ai Sukhoi-24, la forza aerea iraniana è dotata di caccia più avanzati ed è pronta a sferrare un tale colpo ai nemici, che non saranno in grado di compensare, ha aggiunto Vahedi, secondo quanto la Tv di Stato.

