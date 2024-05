Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi

Il velivolo che trasportava il presidente iraniano sarebbe precipitato a causa del maltempo. Difficili i soccorsi in zona. In Iran: "Pregate per Raisi"

Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, risulterebbe coinvolto in un incidente. L’elicottero che lo stava trasportando, infatti, sarebbe precipitato mentre attraversava lo spazio aereo dell’Azerbaigian, probabilmente a causa delle cattive condizioni meteo. Le notizie sono ancora poco chiare: in Iran è stata indetto una riunione d’emergenza dall’ayatollah Khamenei. Difficili i soccorsi nell’area dell’incidente.

Incidente in elicottero per Raisi

Incidente in elicottero per il presidente iraniano Ebrahim Raisi ed il suo entourage: avrebbe avuto un atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo. “Non è ancora chiaro cosa sia successo all’elicottero del presidente dell’Iran, ma fonti diplomatiche in Occidente stimano che Raisi non sia sopravvissuto all’incidente”, ha riferito in un aggiornamento la tv israeliana Canale 12.

Le notizie che giungono sono contradditorie. L’agenzia russa Tass riporta che l’agenzia iraniana Mehr ha poi cancellato la notizia secondo cui il presidente iraniano non è stato ferito e si stava recando a Tabriz. Tutte le risorse dell’esercito sono utilizzate per le operazioni di ricerca e salvataggio.

Le reazioni in Iran

Un funzionario anonimo ha detto a Reuters, come si legge sul sito, che la vita del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian è “a rischio in seguito all’incidente in elicottero”. “Siamo ancora fiduciosi, ma le informazioni che provengono dal luogo dell’incidente sono molto preoccupanti”, ha detto il funzionario, parlando a condizione di anonimato.

Il Consiglio di Sicurezza nazionale dell’Iran non ha tenuto per ora una riunione di emergenza riguardo all’incidente, riporta l’agenzia iraniana Isna, citando una fonte informata, smentendo alcuni media secondo cui la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, aveva convocato un vertice d’emergenza del Consiglio di Sicurezza.

Preghiere per Raisi

L’agenzia di stampa semiufficiale Fars ha esortato gli iraniani a pregare per Ebrahim Raisi e la televisione di Stato ha trasmesso preghiere per il presidente iraniano, coinvolto in un incidente di elicottero, di cui ancora non si conosce la sorte. La Tv di Stato ha anche trasmesso immagini di fedeli in preghiera nel Santuario dell’Imam Reza nella città di Mashhad, uno dei luoghi più sacri dell’Islam sciita.

I soccorsi

Il portavoce dei servizi di emergenza iraniano ha annunciato che da Tabriz sono state inviate otto ambulanze. “Un elicottero dell’aeroambulanza è stato inviato nella zona, ma sfortunatamente, a causa della forte nebbia, non è stato possibile continuare l’operazione aerea“, ha spiegato, come riporta Iran International.

La Sate TV ha mostrato in diretta le operazioni di soccorso. “Le squadre stanno cercando l’elicottero in una strada montuosa che porta alla miniera di rame di Songoun, nella regione di Varzaghan, nella provincia dell’Azerbaigian orientale”, ha detto il giornalista della TV. A causa della fitta nebbia e della pioggia battente, anche poche auto possono passare sulla strada e alcune motociclette sono state inviate nella zona per la ricerca. La nebbia ha reso difficile avere una visuale superiore ai cinque metri, ha aggiunto.

Fonte: Ansa