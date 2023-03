Inter seconda, rilancio Roma

Giornata pazzesca in serie A. Dopo la vittoria della Lazio a Napoli e la sconfitta del Milan a Firenze, sono Inter e Roma a prendersi la scena. I nerazzurri battono il lecce e volano al secondo posto. La Roma riscatta Cremona, batte la Juve e aggancia il Milan al quarto posto

La vince la Roma che stende la Juve e si rilancia in classifica. Dopo quattro vittorie di fila, si fermano i bianconeri. Decide nella ripresa un gol di Mancini. Mourinho modella la Roma. Abraham va in panchina e affida la prima linea all’ex Dybala, a sostegno Pellegrini e Wijnaldum, mentre Allegri schiera davanti due bocche da fuoco come Vlahovic e Di Maria. Primo tempo bloccato con due squadre estremamente coperte e occasioni pari allo zero.

Ci prova Spinazzola al termine di un’azione prolungata, poi piattone di Dybala, Szczesny c’è. Nel finale colpo di testa ravvicinato di Rabiot, Rui Patricio smanaccia sul palo. Si accende la sfida nella ripresa nel momento in cui la Roma trova il vantaggio. Gran botta da fuori di Mancini, palla all’angolino ed è 1-0. Szczesny salva in angolo su Smalling, poi è Rui Patricio a salvare su Di Maria. Finale all’arma bianca. Sette di recupero, succede nulla e nella bolgia dell’Olimpico, la vince la Roma.

Inter seconda

Tutto facile per l’Inter che a San Siro batte il Lecce e sale solitaria al secondo posto. Finisce 2-0 grazie ai gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Sblocca la gara alla mezz’ora di gioco Mkhitaryan con un destro a giro sull’assist di Barella. Inter padrona e a inizio ripresa il gol che la chiude, con la firma di Lautaro Martinez sul centro al bacio di Dumfries. I nerazzurri salgono a quota 50 dietro il Napoli, mentre il Lecce, punti 27, ben sopra la zona calda.

Il Verona fallisce l’aggancio salvezza

Cambia nulla in coda alla serie A. Spezia e Verona non si fanno male e si spartiscono la posta nello scontro diretto del Picco. Dove finisce 0-0 con classifica che resta invariata con i liguri avanti di tre e al momento salvi. Niente da fare invece per la Sampdoria che resta malinconicamente ultima con i blucerchiati che non vanno oltre lo 0-0 contro la Salernitana. La squadra di Stankovic rimane ultima in classifica con 12 punti, 9 in meno dello Spezia quartultimo, mentre la Salernitana si avvia sempre più al traguardo salvezza.