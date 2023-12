L’Inter perde l’attimo: pari a Marassi

Partita complicata per l’Inter che a Marassi si imbatte in un Genoa attento e graffiante. Tutto nel primo tempo: sblocca Arnautovic a due dall’intervallo con una conclusione da fuori che beffa Martinez, contestata dai genoani. Quando l’Inter sembrava padrona del risultato, ecco il pari del Grifone e porta la firma di Dragusin, con una conclusione che buca un non impeccabile Sommer e firma l’incredibile pari con il quale Genoa e Inter vanno al riposo. Nella ripresa la partita non decolla, con Sommer che rischia complice un’altra incertezza. L’Inter si sveglia troppo tardi, ma non sfonda. Finisce 1-1, Inter a +5 sulla Juve impegnata domani contro la Roma. Genoa che sale a quota 20.

Fiorentina quarta

La Fiorentina vince nel finale una sfida complicata contro il Torino e si prende momentaneamente il quarto posto in attesa del Bologna atteso domani a Udine. Decide a sette dalla fine una rete di testa di Ranieri. Partita avvincente, con il Torino che gioca meglio nella prima frazione e con Zapata e Lazarota va vicino al colpo grosso. Poi ci prova Ikonè. All’intervallo è 0-0. Poche emozioni nella ripresa, si abbassano i toni e ne risente lo spettacolo. Poi, il gol di Ranieri, che racconta tutta un’altra storia.

Il Monza blocca il Napoli sul pari

Pari e patta tra Napoli e Monza con un pareggio a reti bianche brutto con gli azzurri che sprecano tante occasioni davanti alla porta e con il Monza che nella ripresa sfiora addirittura l’impresa con Pessina che si fa ipnotizzare da Meret sul dischetto che salva il Napoli da una sconfitta immeritata. Napoli contestato alla fine della partita.

Lazio, che rimonta

Emozioni e gol all’Olimpico in un Lazio-Frosinone che si riscalda nella ripresa dopo un primo tempo impalpabile. Il Frosinone va avanti a sorpresa grazie ad un rigore trasformato da Soulé dopo un mani in area di Guendouzi. Immediata la replica biancoceleste: Castellanos firma il pari di testa e un minuto dopo Isaksen mette dentro il gol del sorpasso. Il Frosinone è stordito e la Lazio insiste. Gol annullato a Castellanos per fuorigioco dell’ex Girona, ma il 3-1 è solo rimandato e arriva al tramonto del match. Lo firma Patric lasciato colpevolmente solo sul secondo palo. Tutto facile. Vince la Lazio che sale all’ottavo posto e torna in corsa per l’Europa.

Domani Juve-Roma

La giornata si chiude domani sera con la sfida dello Stadium tra bianconeri e giallorossi. La squadra di Allegri per accorciare dall’Inter, giallorossi per provare il colpo in chiave Champions, mentre il Bologna prova a riprendersi il quarto posto, ma Udine non è trasferta facile. In campo anche il Milan contro il Sassuolo per tornare a graffiare. Sfide delicate in chiave salvezza con Cagliari-Empoli e Verona-Salernitana. Chiude il quadro Atalanta-Lecce.