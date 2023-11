Ing-wen: “La pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan sono indispensabili”

La presidente dell’isola ha ringraziato i paesi del G7 per il loro sostegno in sede internazionale

La presidente di Taiwan, all’indomani del ministeriale Esteri dei paesi del G7, ha espresso gratitudine per la riaffermazione del principio di pace da parte della comunità internazionale.

Il ringraziamento

“Grata ai ministri degli Esteri del G7, nonché ai ministri Esteri e Difesa di Giappone e Gb per il sostegno a Taiwan e per aver riaffermato che la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan sono indispensabili per la sicurezza e la prosperità della comunità internazionale”. Lo scrive su X la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen, all’indomani della ministeriale Esteri G7. “La sicurezza di Taiwan è legata a quella di Indo-Pacifico e mondo.

L’impegno per il futuro

Continueremo a lavorare con il G7 e i Paesi che la pensano allo stesso modo, nonché con la comunità internazionale, verso un Indo-Pacifico libero e aperto e un mondo più pacifico e prospero“.

Fonte: Ansa