Ue: in arrivo una legge più restrittiva sui veicoli inquinanti

Il Parlamento Europeo, attraverso il regolamento Euro 7, sta per varare una normativa più restrittiva in materia di emissioni inquinanti dei veicoli.

La stretta sulle emissioni

Stretta sulle emissioni inquinanti dei veicoli, come gli ossidi di azoto, ma con tempi più lunghi per l’adeguamento dei produttori. Sono alcuni elementi della posizione negoziale dell’Europarlamento sulle nuove norme in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore (Euro 7). Il testo su cui presto cominceranno i colloqui con il Consiglio, è stato approvato con 329 voti favorevoli, 230 contrari e 41 astensioni.

Fonte: Ansa