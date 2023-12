Il rapporto del National Crime Records Bureau evidenzia come Delhi sia per il terzo anno consecutivo la città indiana più pericolosa per le donne

Qual è la città dell’India più pericolosa per le donne? Per il terzo anno consecutivo, il triste primato se lo è aggiudicato al città di Delhi dove, nel 2022, sono state fatte 14.158 denunce di aggressioni.

India, ecco qual è la città più pericolosa per le donne

Per il terzo anno consecutivo Delhi si è confermata nel 2022 la città indiana più pericolosa per le donne: le denunce di aggressioni sono state 14.158, di cui tre al giorno per violenze sessuali. Lo riferisce il rapporto annuale del National Crime Records Bureau, reso pubblico ieri, nel quale la capitale indiana svetta su 19 megalopoli del paese, con l’indice di 187 crimini ogni 100.000 donne. Nel 2022 a Delhi sono stati registrati 4mila rapimenti, 129 assassinii di donne per il mancato pagamento della dote, e 4.847 violenze subite da parte dei mariti o dei loro familiari. A livello nazionale i crimini contro le donne nel 2022 sono stati 445.256, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente. Secondo i responsabili della sezione femminile della Polizia di Delhi, l’aumentare dei casi registrati non deriva dall’effettiva crescita della violenza, ma dalla consapevolezza che si fa largo tra le indiane, anche a seguito di intense campagne condotte in tutto il paese.

Fonte Ansa