Incidente sul lavoro, vittima un operaio di 66 anni

Ancora una tragedia sul posto di lavoro in Italia. Un uomo di 66 anni, del quale non state rese note le generalità, è morto nella serata di oggi all’interno di un’industria di marmi a Chiampo (Vicenza).

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, dopo le 19 l’uomo, che si apprestava a concludere la giornata di lavoro, era intento ad operare con il muletto quando per cause in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato, precipitando dal piano stradale al deposito interrato e investendo in pieno colui che era alla guida, rimasto schiacciato.

Immediato l’allarme lanciato da altri dipendenti dell’azienda: i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Arzignano (Vicenza) hanno messo in sicurezza il muletto, ma il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare il decesso, che probabilmente è stato immediato. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e il personale dello Spisal che sino alla tarda serata hanno svolto i rilievi.

Notizia in aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.