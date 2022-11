Cade dal muletto e un camion lo travolge, operaio perde la vita nel mantovano

Non si arresta il triste conteggio delle morti sul posto di lavoro, che nei primi nove mesi dell’anno procedeva a una media di tre al giorno. Un operaio ha perso la vitta oggi pomeriggio in uno stabilimento nel mantovano, travolto da un camion dopo essere caduto dal muletto che stava guidando, per cause ancora imprecisate. A ottobre le organizzazioni sindacali hanno comunicato che tra gennaio e settembre 2022 sono morti 677 lavoratori.

Cos’è successo

La vittima è un uomo di nazionalità marocchina che abitava a Goito, nel mantovano, ed era dipendente di una ditta esterna che aveva in appalto alcune lavorazioni in uno stabilimento che produce prefabbricati a Castelforte, in provincia di Mantova, che dove si è verificato l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un muletto quando, per cause imprecisate, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal mezzo finendo sul selciato, nel piazzale esterno dell’azienda. Proprio in quel momento è sopraggiunto un camion che lo ha travolto. L’operaio è morto sul colpo.

Tre morti al giorno

A ottobre le organizzazioni sindacali avevano accelerato le manifestazioni e le iniziative sulla salute e sicurezza sul lavoro, denunciando i “numeri spropositati dei decessi nel 2022 sul lavoro e organizzando una manifestazione nazionale a Roma sul tema il 27 ottobre. Una strage, quella dei morti sul lavoro, che non accenna a diminuire: infatti quest’anno in tutta Italia, da gennaio a settembre si contano 677 morti, pari a circa tre vittime al giorno“, sottolineano ancora i sindacati. Per i sindacati “lavorare sulle responsabilità” è “una delle priorità che deve avere la nostra politica”.

