Incendio in un centro di accoglienza nell’avellinese

In corso le indagini per accertare le cause del rogo, grave un cittadino gambiano precipitato da un balcone

C’è stato un incendio ieri sera in un centro di accoglienza per extracomunitari a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Sono in corso indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, per accertare la causa del rogo.

Cos’è successo

Le fiamme hanno interessato principalmente il primo piano della struttura e l’edificio, dichiarato inagibile, è stato sottoposto a sequestro, con i 53 ospiti trasferiti in un altro centro. Un cittadino di origini gambiane, precipitato da un balcone, è grave, mentre è ricoverato all’ospedale Moscati anche un operatore della struttura, intossicato a causa dell’inalazione di fumo.

