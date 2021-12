Colloquio Biden-Putin

La telefonata tra i due capi di Stato è durata meno di un'ora, il presidente Usa ha espresso sostegno per la via della diplomazia

Si sono parlati per circa cinquanta minuti il commander in Chief statunitense Joe Biden e il presidente della Federazione Russa Vladmir Putin, fa sapere la Casa Bianca.

Cosa si sono detti

Il capo di Stato americano ha espresso “sostegno” per la soluzione diplomatica ma ha messo in chiaro che “gli Usa e i suoi alleati e partner risponderanno in modo risoluto se la Russia invade ulteriormente l’Ucraina” e che “progressi sostanziali” nel dialogo “possono avvenire solo in un ambiente di de-escalation piuttosto che di escalation”, rendo noto la Casa Bianca.

Fa sapere il Cremlino che il presidente russo Putin è “soddisfatto” della telefonata avuta questa sera con il suo omologo americano. Sempre il Cremlino ha aggiunto che Putin ha messo in guardia Biden dall’adottare sanzioni contro Mosca, avvertendo che ciò sarebbe “un errore colossale“. Mosca, aggiunge il Cremlino, vuole “risultati” sulle “garanzie” di sicurezza richieste.

