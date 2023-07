Il maltempo colpisce ancora il Nord Italia

Nel Nord Italia l’ondata maltempo non è terminata e questa mattina una bomba d’acqua ha colpito la zona di Milano, mentre la grandine è arrivata anche in Trentino

Colpita la Lombardia

Una ‘bomba d’acqua‘ ha interessato in tarda mattina il milanese soprattutto nell’area nord est del capulogo. Nessuna persona è rimasta ferita ma ci sono stati allagamenti, edifici scoperchiati e alberi caduti. Oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco principalmente per allagamenti. Sempre per il maltempo un furgone è finito in un canale ad Abbiategrasso ma la persona che si trovava all’interno del mezzo è riuscita fortunatamente ad uscire. Una pianta è caduta su un auto con dentro una persona a Cinisello, anche qui senza conseguenze. Una tromba d’aria infine ha interessato la zona di Gorgonzola verso Gessate con piante divelte e tetti scoperchiati.

Intrappolata una donna a Novara

Una donna è rimasta gravemente ferita, questa mattina, in un agriturismo a Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara. La signora è rimasta schiacciata da un albero, caduto con ogni probabilità a causa del forte maltempo. Immediatamente, il personale del 118 e i vigili del fuoco del comando di Novara sono intervenuti sul posto per liberare la vittima e prestare le prime cure. A seguito delle molteplici ferite e fratture riportate, la donna è stata elitrasportata in codice rosso al Cto di Torino. È in condizioni critiche.

Un uomo colpito da un fulmine a Verona

Una persona colpita da un fulmine in pieno centro a Verona è in gravi condizioni. A renderlo noto è il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha così commentato: “Il pensiero va alla persona colpita da un fulmine nel centro di Verona – ribadisce il Governatore, Luca Zaia -: una tragica fatalità che ha avuto importanti conseguenze: la vittima è stata soccorsa dal SUEM ed è ricoverata in gravi condizioni”.

Forte grandinata in Trentino

Nuova forte ondata di maltempo quest’oggi in Trentino. Pioggia ma soprattutto raffiche di vento e nuovamente una violenta grandinata si sono verificate nella zona di Rovereto. In Vallarsa i chicchi di ghiaccio hanno danneggiato le autovetture e trasformato le strade in fiumi di acqua e ghiaccio. Fino alla mezzanotte di domani su tutto il Trentino c’e’ un’allerta gialla emessa dal Dipartimento Protezione civile della Provincia.

Grandine anche a Pesaro

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio nella Valcesano, nell’alto Pesarese al confine con l’Umbria, interessando in particolare i comuni di Serra Sant’Abbondio, Acquaviva, Cagli, Frontone e Pergola. “Senza alcuna allerta meteo, oggi pomeriggio una pesante grandinata ha colpito il nostro territorio comunale. Si segnalano ingenti danni alle macchine. È un dato di fatto le zone interne sono molto più sensibili ai cambiamenti climatici con continui eventi estremi. Una grandinata con chicchi grandi come palline da golf di diametro superiore ai 5 cm non si era mai vista nella zona del Catria”, è stata la comunicazione del comune di Serra Sant’Abbondio. Il sindaco di Frontone ha parlato di “danni alle auto e all’agricoltura” e si è messo in contatto “con i vertici regionali”. Piogge intese si sono registrate per tutta la valle del Cesano, sempre in provincia di Pesaro-Urbino. I danni all’agricoltura sono, per Coldiretti Marche, “tutti da quantificare, ma ingenti e si sovrappongono a quelli già subiti nei mesi scorsi”.

Fonte: Agi