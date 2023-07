La nave umanitaria Humanity 1 è arrivata nel porto di Ancona con circa 200 migranti a bordo, tra cui una quarantina di minorenni, alcuni dei quali bambini molto piccoli.

Le operazioni

Ad ad attenderla alla banchina 19 un personale della Croce Rossa, polizia e altre forze dell’ordine, il questore Cesare Capocasa, il vice sindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione civile Giovanni Zinni. La prima persona a scendere dalla nave è stata una ragazza incinta, molto giovane, forse minorenne, che è stata trasportata all’ospedale materno infantile Salesi da un’ambulanza della Croce Gialla. Gli altri naufraghi, soccorsi dalla Humanity nei giorni scorsi in quattro operazioni nei pressi di Lampedusa, sono invece stati trasferiti in pullman al Palabrasili nella zona di Collemarino per le operazioni di identificazione e prima accoglienza sanitaria. L’assistenza sanitaria è garantita dalla Croce Rossa di Ancona, con una quarantina di persone tra medici, pediatri, infermieri e assistenti sociali. Una centinaio di migranti dovrebbero essere trasferiti nel Lazio, circa 70 ad Ancona, trenta in Abruzzo.

Imbarcazioni in difficoltà

“Nella giornata di ieri Aurora, l’assetto veloce di Sea Watch, si è trovata ad operare in un’area del Mediterraneo in cui erano presenti decine di imbarcazioni in difficoltà. Grazie alle segnalazioni dell’aereo di Pilotes Volontaires l’equipaggio di Aurora è riuscito a individuare 11 imbarcazioni con circa 485 persone a bordo in totale. L’equipaggio di Aurora per ore ha cercato di stabilizzare la situazione distribuendo giubbotti di salvataggio e utilizzando zattere gonfiabili in attesa dell’intervento delle autorità italiane che hanno poi soccorso diverse imbarcazioni”. Lo riferisce Sea Watch. “La situazione si è complicata ulteriormente con l’arrivo del buio. Dopo avere ricevuto indicazione dalla guardia costiera l’equipaggio ha imbarcato 52 persone da due natanti in grave difficoltà, tra loro 19 donne e 19 minori, di cui 14 non accompagnati e un neonato di un mese. Mentre le motovedette della guardia costiera si dirigevano a Lampedusa, ad aurora è stato assegnato il porto di Trapani, distante 15 ore di navigazione. Un porto troppo lontano per il nostro assetto ma che cercheremo lo stesso di raggiungere senza mettere in pericolo la salute delle persone soccorse. Non possiamo permettere che un nuovo sequestro lasci senza un assetto di soccorso le persone in pericolo nel Mediterraneo”.

Fonte Ansa