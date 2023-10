Hamas-Israele, Turk (Onu): l’assedio totale di Gaza viola il diritto internazionale

Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, in un comunicato ha affermato che l’assedio totale della Striscia di Gaza viola il diritto internazionale. Nel mentre, aumentano in misura esponenziale gli sfollati interni alla Striscia di Gaza: sono oltre 187.500 sfollati interni.

Turk (Onu): l’assedio totale di Gaza viola il diritto internazionale

L’assedio totale di Gaza è “proibito” dal diritto internazionale umanitario. E’ il monito delle Nazioni Unite a Israele. L’assedio totale di Israele alla Striscia di Gaza è vietato dal diritto internazionale, ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. “L’imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è vietata dal diritto internazionale umanitario”, ha sottolineato in un comunicato.

Aumentano gli sfollati nella Striscia di Gaza

Sono oltre 187.500 sfollati interni nella Striscia di Gaza da sabato, inizio dell’attacco di Hamas contro Israele, segnala l’Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell’Onu (Ocha). “Il numero di sfollati è aumentato in modo significativo nella Striscia di Gaza, la maggior parte si sta rifugiando nelle scuole dell’Unrwa”, ha detto un portavoce dell’Ocha, Jens Laerke, in una conferenza stampa oggi a Ginevra.

Fonte Ansa