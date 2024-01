Due Navy Seal americani risultano dispersi dopo essere caduti in mare mentre erano impegnati in un’operazione di ricerca di armi destinate allo Yemen. I due militari stavano perquisendo le imbarcazioni nel Golfo di Aden.

Golfo di Aden: dispersi in mare due Navy Seal

Due Navy Seal americani sono scomparsi dopo essere caduti in mare durante un’operazione di ricerca di armi destinate allo Yemen. Lo riporta Sky News sottolineando che, secondo quanto riferito da funzionari Usa alla Nbc, la scomparsa è avvenuta nel corso di un attacco ad una piccola nave al largo della Somalia. I due marinai stavano perquisendo le imbarcazioni nel Golfo di Aden alla ricerca di beni illegali come armi o droga, ma non facevano parte della missione internazionale per proteggere le navi dagli attacchi degli Houthi yemeniti nel Mar Rosso. I marinai stavano cercando di salire su una piccola imbarcazione tradizionale, conosciuta come dhow, lo scorso giovedì sera quando uno di loro è caduto, hanno detto i funzionari, parlando in forma anonima. Un secondo marinaio è intervenuto per salvare il primo, come prevede il protocollo, ed entrambi sono scomparsi.

Le operazioni di ricerca e salvataggio

Nel quarto giorno da quando i marinai sono finiti in mare, continuano le operazioni di ricerca e salvataggio via mare e via aerea sulle acque. “Per motivi di sicurezza operativa, non rilasceremo ulteriori informazioni finché l’operazione di recupero del personale non sarà completata”, sottolinea una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti, che supervisiona le forze armate in Medio Oriente e in alcune parti dell’Asia. “In segno di rispetto per le famiglie colpite, al momento non rilasceremo ulteriori informazioni sul personale scomparso“, aggiunge secondo quanto riporta Sky News.

Fonte Ansa