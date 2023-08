Gmg Lisbona, card. Parolin: “Papa Francesco ha molte aspettative”

Ha preso oggi il via la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Nella giornata di mercoledì, Papa Francesco raggiungerà a capitale portoghese per incontrare i giovani. Le dichiarazioni del cardinale Pietro Parolin sulla Gmg di Lisbona.

Gmg 2023, il Card. Parolin: “Papa Fransceo ha molte aspettative”

Il Papa domani sarà a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù. “Il Santo Padre nutre molte aspettative per questa prossima Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona, e già in diversi videomessaggi ha invitato i giovani a unirsi a lui in questo pellegrinaggio e a preparare questo evento ecclesiale, prepararlo soprattutto nella preghiera. Prega, il Papa, per tutti i giovani che si sono già messi in viaggio verso Lisbona in questi giorni, nella convinzione, nella consapevolezza che questi incontri, questi raduni hanno una grande forza in sé stessi, addirittura la forza di cambiare, per qualcuno, la vita”, afferma in una intervista ai media vaticani il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Parlando dell’evento, che vedrà in Portogallo, secondo le aspettative degli organizzatori, un milione di giovani, Parolin commenta: “Direi che la scelta di Giovanni Paolo II” che ha ‘inventato’ questi raduni giovanili, “è stata indubbiamente una scelta profetica, un’intuizione profetica, che disse precisamente che la Chiesa vuole accompagnare i giovani, vuole accompagnare per annunciare loro il Vangelo per facilitare loro l’incontro con il Cristo; che la Chiesa deve sentirsi sempre più impegnata, a livello mondiale, in favore della gioventù, in favore delle sue ansie e delle sue sollecitudini, delle sue speranze e per corrispondere anche alle sue attese”.

Fonte Ansa