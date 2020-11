Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva: è grave

E’ ricoverato in terapia intensiva il popolare attore romano Gigi Proietti. La causa non sarebbe il coronavirus ma alcuni problemi cardiaci. Proietti si trova in una nota clinica romana e le sue condizioni sarebbero gravi, anche se la sua famiglia ha finora mantenuto il massimo riserbo, non diffondendo ulteriori notizie. Il famoso interprete teatrale e cinematografico, fra i volti più amati della cultura italiana, compie proprio oggi 80 anni.

Gigi Proietti, volto e voce

Dal personaggio di Mandrake, protagonista del cult Febbre da cavallo, passando per il maresciallo Rocca, fino a grandi personaggi teatrali come il conte Duval (reso celebre per la sua riproposizione “anomala” nel film Un’estate al mare) e in commedie come A me gli occhi please, la carriera di Gigi Proietti ha attraversato un’epopea fatta di ruoli iconici e di successo popolare. Memorabili anche i suoi doppiaggi: dal Gandalf di Ian McKellen nella trilogia de Lo Hobbit a Sylvester Stallone nel primo Rocky. E ancora Richard Harris (Un uomo chiamato cavallo), Richard Burton (Chi ha paura di Virginia Woolf?) e il Genio in Aladdin. Senza dimenticare l’impegno per la sua città, Roma, alla quale ha regalato un anfiteatro di cultura estiva con il Silvano Toti Globe Theatre, nel cuore di Villa Borghese.

