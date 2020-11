Gigi Proietti se n’è andato stamattina all’alba. Il dolore per la scomparsa, nel giorno del suo 80esimo compleanno, di uno degli attori più amati d’Italia corre sui social. In tanti piangono la sua morte improvvisa.

“Gigi aveva una grandissima autorevolezza, una grandissima presenza scenica. Aveva dei tempi recitativi straordinari e Alberto Sordi era d’accordo con me: era il migliore sul palcoscenico. Poi aveva un volto da attore dell’antica Roma. Era l’identità di questa città“. Carlo Verdone ha ricordato a Rai News24 l’amico e collega Proietti. Ci illudeva che l’identità nostra, di noi romani, ancora resiste anche se non è proprio così – ha detto ancora Verdone – però quel volto, quel viso, ci dava una rassicurazione che alla fine un’anima questa città ce l’ha. Il suo volto parlava, il suo volto era una fotografica di questa città come lo è stato Aldo Fabrizi, come lo è stato Alberto Sordi, come lo è stato Ettore Petrolini. Attori simbolo di questa cittò. Ma è stato amato in tutta Italia perché era un attore talmente completo che aveva successo dovunque”.

“Gigi lascia un vuoto…non facciamo che pensare che questo 2020 è stato un anno dannato, veramente brutto, da dimenticare nella maniera più assoluta – continua – ci ha portato via tante persone care, molte morte da sole, con un virus che ancora non riusciamo a capire com’è fatto”.

Gigi Proietti era una persona generosa, umile. Non era un attore che se la tirava – conclude Verdone -. Era una persona semplice dotata di buon senso. Era preoccupato per questo periodo come tutti, ma è sempre stato vicino alla gente per questo la gente gli ha voluto bene”.

Il ricordo di Catherine Spaak