Furgone contro un albero, muore 16enne in stage

L'incidente è avvenuto a Serra de' Conti, il conducente del mezzo è stato portato all'ospedale Torrette di Ancona in gravi condizioni

E’ morto in un incidente stradale un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Lenoci, che era a bordo del furgone, finito fuori strada contro un albero, di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage. Il conducente del veicolo, un 37enne, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Torrette di Ancona.

L’incidente

L’adolescente, originario di Monte Urano, in provincia di Fermo, partecipava ad uno stage nell’ambito di un corso di formazione sulla termoidraulica. Lenoci viaggiava al posto del passeggero, mentre il guidatore è stato invece sbalzato via dall’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo dalle lamiere, la polizia locale, i carabinieri e il 118. Il 37enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni.

Le condoglianze della sindaca

“In questo momento bisogna fermarsi e riflettere“, dice ad Ansa il sindaco di Monte Urano Moira Canigola, a proposito della morte del giovane concittadino. “Prima di parlare bisogna conoscere e attediamo di avere più elementi a disposizione – aggiunge – intanto mi sento di esprimere le condoglianza ai familiari per questa immane tragedia a nome mio, dell’amministrazione e d tutta la cittadinanza”.

Bianchi

“Mi scuso se sono uscito prima e mi scuso se uscirò tra poco, purtroppo c’è stato un incidente, un ragazzo che stava facendo un corso di formazione professionale della Regione Marche è rimasto ucciso in un incidente stradale, devo ovviamente andare”, ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, prendendo la parola alla presentazione del libro Nascere non basta. Bambini invisibili, tratta dei minori e stato civile in Africa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio nella sede di San Gallicano a Trastevere.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.