Forte dei Marmi, cinque peruviani salvati dai cani bagnino

A Forte dei Marmi cinque ragazzi sono stati salvati dalle unità cinofile della scuola italiana cani salvataggio mentre durante una nuotata, a causa delle correnti avverse, non riuscivano a tornare a riva

I ragazzi erano peruviani

I cani bagnino della scuola italiana cani salvataggio domenica hanno salvato cinque ragazzi a Forte dei Marmi (Lucca), nel mare davanti alla spiaggia libera di ponente. Sono cinque giovani peruviani che stavano facendo il bagno e non riuscivano a rientrare a riva a causa delle correnti, che in quel tratto di mare scavano buche e tirano verso il largo. Due golden retriever e i loro conduttori sono intervenuti in acqua per trarre in salvo i cinque in difficoltà, che chiedevano aiuto.

Sorveglianza delle spiagge

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la più grande organizzazione europea dedicata alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori per il soccorso in mare. Le unità cinofile vengono impiegate nella sorveglianza delle spiagge durante la stagione balneare, in collaborazione con la guardia costiera.

Tante el spiagge toscane

La sezione di riferimento toscana è a Firenze e opera nella regione da sei anni sulla spiaggia libera di Forte dei Marmi. Altre postazioni sono allestite a Castiglione della Pescaia, Campese di Isola del Giglio Campese, Fetovaia all’Isola d’Elba e al lago di Bilancino in Mugello.

Fonte: Ansa