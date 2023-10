Europa, Gentiloni ottimista: “Crescita lenta ma evitato il peggio”

Il commissario all’Economia dell’Unione europea, Paolo Gentiloni, vede il bicchiere mezzo pieno sulla crescita economia del Vecchio Continente. Le stime confermano che lo scenario peggiore, quello della recessione, è stato evitato. Intanto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti va a Marrakech per il vertice del Fondo monetario internazionale.

Gentiloni: “Europa avanti piano”

“L’economia europea” è avviata verso una “crescita debole” e le “stime dell’Fmi” sono solo leggermente peggiori da quelle della Commissione ma “quando vedo queste previsioni penso a che un anno fa ci attendevamo uno scenario peggiore: recessione, grandi problemi sulle forniture di energia e black out”. Lo ha detto il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni al festival dell’economia che si tiene in parallelo al vertice Fmi a Marrakech secondo cui questo “scenario non si è materializzato per l’enorme capacita’ di adattamento” dimostrata dall’Europa.

Giorgetti al vertice Fmi

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti è arrivato al vertice annuale dell’Fmi-Banca Mondiale a Marrakech che ha preso il via lunedì. Giorgetti sta partecipando alla riunione finanziaria dei paesi G7 che avrà tra i temi il supporto all’Ucraina le istituzioni finanziarie internazionali. Successivamente prenderà parte, assieme al governatore della Banca d’Itali Ignazio Visco, giunto ieri, alla riunione del G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. A sera la discussione riprenderà nella rituale cena di lavoro.

Fonte: Ansa