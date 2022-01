Erutta vulcano sottomarino, allarme tsunami da Tonga a Fiji – Video

E’ scattato l’allarme tsunami in un’ampia area del Pacifico in seguito all’eruzione del vulcano marino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. L’area a rischio include il regno di Tonga, le Fiji e la Nuova Zelanda, in base a quanto riportato dalla Bbc. L’onda d’urto dell’eruzione è stata immortalata in un video da un satellite.

Le onde anomale

La potente eruzione, come si vede in alcuni video postati sui social da Tonga, ha dato vita a onde anomale che si sono infrante su una chiesa e diverse case. Alcuni testimoni hanno raccontato che una pioggia di cenere sta cadendo sulla capitale, Nuku’alofa. I residenti sono stati invitati a trasferirsi su un terreno più elevato.

Il vulcano

Dall’Hunga Tonga-Hunga Ha’apai si alzano pennacchi di fumo, cenere e gas che hanno raggiunto i 20 chilometri di altezza, ha affermato il servizio geologico di Tonga. L’eruzione, l’ultima di una serie, è durata otto minuti ed è stata così violenta da essere udita nelle Fiji che si trovano a più di 800 chilometri di distanza da Tonga, hanno detto i funzionari della capitale Suva.

