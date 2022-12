Emozioni e gol: Francia in semifinale

E dopo Argentina-Croazia, l’altra semifinale è Francia-Marocco. I campioni in carica soffrono ma alla fine la spuntano nella mai facile gara contro l’Inghilterra. All’Al Bayt, finisce 2-1: sblocca Thcouameni, nella ripresa Kane pareggia su rigore, prima del definitivo vantaggio firmato da Olivier Giroud, con Kane che al tramonto del match fallisce il rigore che avrebbe portato i suoi ai supplementari. Finisce l’avventura inglese al mondiale, mentre la Francia è in semifinale.

Le scelte

I migliori in campo in Inghilterra-Francia, con gli schieramenti della vigilia confermati. Southgate con il suo 4-3-3: Pickford in porta, Walker, Stones, Maguire e Shaw nei quattro dietro, Henderson, Rice e Bellingham in mezzo, Saka, Kane e Foden in prima linea. Sterling, appena tornato dall’Inghilterra dove la famiglia aveva subito una rapina, è in panchina. Non cambia neppure Deschamps, 4-2-3-1 con Lloris tra i pali. Per il portiere francese, serata storica, perché supera Thuram e diventa il calciatore con più presenze in nazionale: 143. Dietro Kounde, Varane, Upamecano e Théo Hernandez. Thcouameni e Rabiot intermedi, Dembélé, Griezmann e Mbappé alle spalle di Giroud.

Thcouameni pesca il jolly

Equilibrio in campo tra la nazionale dei Tre Leoni e i campioni del mondo in carica. match godibile, con continui cambiamenti di fronte. L’Inghilterra tiene più la palla, la Francia che riparte nello spazio e fa paura. Ma a sbloccarla è il giocatore che non ti aspetti, ovvero Tchouaméni che con una conclusione dalla distanza pesca il jolly che vale il vantaggio francese. L’Inghilterra è stordita dal vantaggio lampo dei francesi, ma impiega poco per rimettersi in corsa. Bravo Kane a creare lo spazio giusto per l’inserimento dei suoi, gestisce sempre al meglio il pallone e crea pericoli per una Francia bloccata, con Walker che mette il bavaglio a Mbappé, mentre Giroud non riesce mai a trovare il modo per rendersi pericoloso.

La riprende Kane

Parte forte l’England a inizio ripresa. Ci provano Bellingham, Maguire, e in entrambi i casi è bravo Lloris a salvare la porta francese. Poi, in un battito di ciglia si procura il rigore del pareggio. Tchouaméni atterra in area Saka, rigore netto. Dal dischetto va Kane, in un duello tutto Tottenham con Lloris. Conclusione imparabile, palla da una parte, pallone dall’altra: 1-1 all’Al Bayt. Adesso è un’altra partita, con l’Inghilterra che acquista fiducia. La sfida è apertissima, ma più tattica visto che alla fine ne mancano poco più di venti e ogni pallone va gestito con oculatezza per non offrire all’avversario il destro per offendere. Maguire di testa sfiora il colpo grosso, palla fuori di un nulla.

La chiude Giroud

Occasionissima Giroud che si fa trovare pronto sul centro di Rabiot. Il milanista colpisce a botta sicura, Pickford gli si oppone da par suo. Ma Giroud è ispirato, lo cerca e lo vuole il gol. Centro al bacio dalla sinistra di Griezmann, stacco imperioso nel cuore dell’area di rigore ad anticipare Maguire e stavolta Pickford può farci nulla. Francia di nuovo avanti a poco più di dieci dalla fine. Emozioni che non sono finite perché a stretto giro l’Inghilterra guadagna un nuovo calcio di rigore. Sullo slancio va giù in area Mount dopo un contatto con Theo Hernandez. Sampaio va a rivedere al monitor e dice che rigore. Dal dischetto di nuovo Harry Kane, ma stavolta l’attaccante del Tottenham spedisce sopra la traversa. Appena cinque alla fine, sospiro di sollievo per la Francia, mazzata per gli inglesi che hanno sprecato l’occasione della vita. Otto di recupero, ma nulla cambia. Esulta la Francia che vola in semifinale. Tanto rammarico per l’England che ha giocato una gran partita. Ma si è fermata sul più bello.