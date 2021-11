Le emissioni di carbonio sono di nuovo a livello record: i motivi

Prosegue la Cop26 di Galsgow incentrata sulla decarbonizzazione e sul rinnovamento delle fonti di energia, da quelle fossili (e dunque inquinanti) a quelle rinnovabili a impatto ambientale zero (solare, eolica, etc).

Secondo il nuovo rapporto del Global Carbon Project le emissioni globali di carbonio stanno tornando al livello record visto prima della pandemia di coronavirus. Le emissioni hanno raggiunto i livelli più alti di sempre nel 2019, con i lockdown avevano subito una riduzione del 5,4% ma, si sottolinea nel rapporto, la combustione di combustibili fossili è aumentata più rapidamente del previsto nel 2021.

