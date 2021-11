Cop26: Draghi e Biden a Glasgow per la decarbonizzazione

Alla Cop26 di Glasgow oggi e domani sono le giornate dei capi di stato e di governo. Nella seconda giornata della Conferenza dell’Onu sul clima, dalla tarda mattinata comincerà il World Leaders Summit. Qui il link per seguire la diretta della cerimonia di apertura.

Il mondo per la decarbonizzazione

Presidenti e primi ministri potranno annunciare quello che il loro Paese vuole fare per la decarbonizzazione. L’aumento degli impegni nazionali per il taglio delle emissioni di gas serra (Ndc, National Determined Contributions) è l’obiettivo principale della Conferenza.

A Glasgow saranno presenti fra gli altri, oltre al padrone di casa Boris Johnson, Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mario Draghi, il premier giapponese Fumio Kishida, Narendra Modi, Justin Trudeau, il cardinale Piero Parolin per la Santa Sede, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.

I grandi assenti

Saranno assenti però alcuni capi di stato dei principali paesi emettitori di gas serra: il cinese Xi Jinping, il russo Vladimir Putin; nonché il brasiliano Jair Bolsonaro, oltre al turco Recep Tayyp Erdogan che ha motivato l’assenza per questioni di sicurezza legati alla sua persona.

Il programma del summit

Il World Leaders Summit sarà aperto alle 12 ora locale (le 13 ore italiane) dal premier britannico Boris Johnson. Dopo di lui parleranno Mario Draghi (l’Italia ha ospitato la Pre-Cop26 a settembre a Milano), il primo ministro delle Barbados Mia Amor Mottley (in rappresentanza dei paesi che rischiano di rimanere sommersi dall’innalzamento dei mari), il documentarista britannico David Attenborough, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e il principe Carlo di Windsor (che sostituisce la regina Elisabetta, assente per motivi di salute).

Questo il programma di Draghi per la giornata di oggi (ora locale):

Ore 12.00 (le 13:00 in Italia) Cerimonia di apertura, Sala Plenary Cairn Gorm. (L’intera cerimonia sarà trasmessa in streaming sul sito dell’Evento)

Ore 12.50 – Intervento del Presidente Draghi.

Ore 14.30 – Tavola rotonda ‘Action and Solidarity – the Critical Decade’. Co-presiedono: il Primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson e il Presidente del Consiglio Draghi.

Ore 17.15 – Conferenza stampa del Presidente Draghi (Giant’s Causeway Press Conference Room).

Mario Draghi è arrivato a Glasgow

Mario Draghi è arrivato alla conferenza Onu sul clima Cop26 a Glasgow. Ad accoglierlo il primo ministro britannico Boris Johnson e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. I due premier dei paesi che hanno organizzato la PreCop di Milano e la Cop in Scozia apriranno alle 12 ora locale (le 13 in Italia) il World Leaders Summit dei capi di stato e di governo.

🔵#Glasgow #Cop26 al via tra pochi minuti. Arrivano i leader. Il premier #Draghi accolto dal segretario Onu Guterres e da Boris Johnson, padrone di casa. Pesano le assenze di Cina e Russia. pic.twitter.com/hg8bF421tc — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 1, 2021

Joe Biden arrivato a Glasgow: ad attenderlo il dinosauro della Peta

Il presidente americano Joe Biden è arrivato a Glasgow per partecipare alla conferenza internazionale sul clima CoP26. Ad accoglierlo, già presente da alcune ore in Scozia dopo il rientro dal G20 di Roma, il primo ministro britannico e padrone di casa, Johnson.

Nel centro città, intanto, ad attendere il leader della Casa Bianca non manca, fra i primi presidi di manifestanti giunti in città per un serie di eventi di protesta che si consumeranno lungo tutte e due le settimane della conferenza, il solito dinosauro simbolo degli animalisti del gruppo Peta: che si fanno vedere ovunque nel mondo alle calcagna del presidente degli Usa, per denunciare la sperimentazione sugli animali vivi condotta a largo raggio oltre oceano e chiedere la nomina di un nuovo direttore più sensibile a questo tema alla guida del National Institute of Health (NIH), istituzione sanitaria pubblica di riferimento nel settore della ricerca.

Cina: Xi invia una dichiarazione scritta

Il presidente cinese Xi Jinping, che non sarà presente di persona alla conferenza Cop26, invierà una dichiarazione scritta. E’ quanto si apprende dal programma ufficiale della conferenza sul clima di Glasgow. Il messaggio di Xi sarà pubblicato sul sito web del vertice.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.