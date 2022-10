L’eccezionale protagonista del cielo di ottobre

L'appuntamento è per il 25 di ottobre. Il fenomeno sarà ben visibile in tutta Italia. Occhi puntati al cielo per non perdere lo spettacolo

Il cielo di ottobre si prepara a fare spazio per un protagonista d’eccezione. L’appuntamento è per il 25 del mese, quando un’eclissi parziale di Sole sarà ben visibile da tutta l’Italia.

Quando inizierà l’eclissi

Alla latitudine di Roma, l’eclissi inizierà alle 09,26 ora italiana e terminerà alle 11,21, con il 27% del diametro solare coperto, mentre nell’Italia settentrionale e meridionale lo spettacolo sarà rispettivamente anticipato e posticipato di alcuni minuti. A fine mese, inoltre, torna in vigore l’ora solare, come ricorda l’Unione Astrofili Italiani (Uai): lancette dell’orologio spostate di un’ora indietro nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre.

Pianeti alla ribalta

Giove e Nettuno, reduci dall’opposizione al Sole di settembre saranno ancora ben visibili per quasi tutta la notte nel cielo autunnale, e sarà possibile ammirare facilmente anche Marte e Saturno. Sale alla ribalta anche Urano, che si sta invece avvicinando all’opposizione al Sole, ed è quindi imminente il periodo in cui potremo osservarlo nelle condizioni migliori per l’anno in corso. La luminosità di Urano, tuttavia, è vicina al limite della visibilità ad occhio nudo, e si consiglia dunque l’uso del telescopio per ammirarlo agevolmente. Il mese sarà favorevole anche all’osservazione mattutina di Mercurio, visibile sull’orizzonte orientale tra le prime luci dell’alba: i giorni migliori saranno l’8 e il 9 ottobre. Venere, invece, giunge al termine del suo lungo periodo di osservabilità: per quasi tutto l’anno ha illuminato il cielo prima del sorgere del Sole, ma questo mese diventerà del tutto inosservabile.

