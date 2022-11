E’ ottobre 2022 il mese più caldo dal 1800 nel Nord Italia

Le anomalie climatiche registrate nel nord Italia ad ottobre sono in linea con quanto è avvenuto nel sud dell'Europa, in Francia e in Svizzera

Temperature quasi estive e giornate soleggiate. Sono questi i due elementi che hanno caratterizzato il mese di ottobre 2022, facendolo diventare il più caldo dal 1800 nel Nord Italia, con 3.18 gradi centigradi in più.

Ottobre da record

Un ottobre eccezionale che in Italia ha segnato più di un record. Al nord e alta Toscana è stata registrata una anomalia di +3.18°C che pone il mese come il più caldo dal 1800 mentre a livello nazionale è al secondo posto con una media di 0.05°C inferiore rispetto al 2001 (+2.08 contro +2.13) che detiene il primato. Così all’Ansa Giulio Betti, meteorologo Cnr-Lamma.

E’ allarme anche per la siccità: su gran parte del settentrione, escluso l’arco alpino, le piogge sono state meno della metà rispetto alla media del periodo con punte anche di -70%. Dall’Emilia Romagna in giù ha piovuto il 60% in meno. Meglio ma in deficit anche il sud.