Dramma a Erice, muore nel giorno del compleanno

Ha perso la vita nella notte Antonio Andreani, di Molfetta, mentre con amici e parenti si era ritrovato in una villetta in contrada Pegno, a Erice, nel trapanese, presa in affitto per il proprio compleanno.

L’incidente

Stava festeggiando, ballando sulla copertura di un pozzo artesiano profondo 25 metri, quando una lastra che lo copriva ha ceduto e l’uomo, che compiva 40 anni ci è finito dentro, morendo.

I soccorsi

Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato il corpo di Andreani solo intorno alle 4 del mattino, dopo l’arrivo da Palermo dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale. Andreani aveva una profonda ferita alla testa. La salma adesso si trova alla camera mortuaria di Marsala per l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani.

