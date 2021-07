Tagliatelle prosciutto e limone: il piatto della domenica con una nota in più

Ecco un piatto della domenica ricco ma al contempo leggero, con una nota di esuberante freschezza. Sono le tagliatelle prosciutto e limone, una ricetta che unisce tradizione e fantasia tutta italiana. Un secondo da abbinarci? Proponiamo la ricetta del coniglio del contadino, magari accompagnato da un buon vino bianco.

Il limone

L’ingrediente “più” di oggi è il limone. Questo frutto é una preziosa fonte di vitamina C che è particolarmente indicata per difendersi dagli attacchi di influenza e raffreddore perché abbassa i livelli di istamina, composto organico che fa arrossare gli occhi e colare il naso. Ha inoltre un forte effetto antiossidante e aiuta l’organismo anche nella produzione di collagene, ovvero la sostanza che tiene unite tra loro le cellule e che partecipa alla guarigione da ferite o tagli. Il limone, infine, per la ricchezza di antiossidanti in essi contenuti, è uno degli alimenti anticolesterolo per eccellenza.

Ingredienti x 4 persone

400 gr di tagliatelle

2 limoni non trattati

150 gr di prosciutto crudo (o speck)

60 gr di parmigiano

Prezzemolo

Olio

Sale

Pepe

Preparazione per le tagliatelle

Lavate bene il limone e grattugiate la buccia. Il secondo limone serve per guarnire quindi tagliate la buccia con il pelapatate e poi fate delle striscioline sottili. Tagliate il prosciutto a piccole strisce e fatelo saltare in padella con dell’olio per pochi secondi, aggiungete la buccia grattugiata del limone e un po’ del prezzemolo a fuoco spento. Lessate la pasta in acqua salata, scolatela al dente e incorporatela nella padella del condimento, aggiungete il parmigiano, un mestolo di acqua di cottura e spadellate per pochi secondi. Servire subito con una spolverata di parmigiano, il prezzemolo e le scorzette del limone…..buon appetito!

