Draghi al Quirinale da Mattarella

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier è salito al Colle dopo che i deputati del Movimento 5 stelle non hanno partecipato alla votazione finale sul “decreto Aiuti”, approvato a Montecitorio con 266 voti a favore e 47 contrari. Il testo passa ora al Senato, dove dovrà essere approvato, pena la decadenza, entro questa settimana.

Le assenze

Nel voto finale sul dl aiuti alla Camera, al di là degli 85 deputati del M5s (81,7% del gruppo), che non hanno partecipato seguendo l’indicazione del partito, secondo i tabulati si sono registrate assenze non giustificate al 30% o oltre in altri quattro partiti di maggioranza: Forza Italia (34,1%), Italia viva (35,4%), Lega (31,3%) e Liberi e uguali (3 su 10). Dei 227 assenti complessivi (oltre agli 88 giustificati perché in missione), 16 erano del Partito democratico (16,4%) e 7 di Insieme per il futuro (13,7%), il gruppo parlamentare fondato dal Ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio.

Conte: “Questione che avevamo anticipato”

Quella di non votare oggi alla Camera il dl aiuti “era una decisione già chiara, perché c’è una questione di merito per noi importante che avevamo anticipato, c’è una questione di coerenza e linearità, quindi nulla di nuovo. Era stato anche anticipato, è tutto chiaro”. Lo ha detto il leader leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando alla sede del Movimento, senza rispondere su quello che accadrà al voto sul dl aiuti al Senato e sulla verifica chiesta da FI e Lega. Francesco Berti è l’unico deputato del MoVimento 5 stelle che risulta aver votato sul voto finale sul decreto legge aiuti. “Ho votato a favore del decreto Aiuti perché due crisi di governo in una legislatura sono già troppe. I chiarimenti nella maggioranza sono utili, ma devono avere una data di inizio e di fine. Ne va dell’affidabilità delle forze politiche e dei singoli che la compongono”, Berti ha spiegato su Twitter la sua scelta di partecipare alla votazione, a differenza del suo gruppo che ha lasciato l’Aula di Montecitorio.

