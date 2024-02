Domenico Giani: “Pace e benessere in Africa, l’Italia farà la sua parte”

Il presidente di Eni Foundation e della Confederazione delle Misericordie, Domenico Giani, ha incontrato gli allievi della Scuola Navale Francesco Morosini di Venezia. Ai quali, dopo aver ribadito il ruolo centrale dell’Italia nello sviluppo del Continente africano e negli equilibri di pace internazionali, ricorda: “Il servizio nelle Forze armate è servizio alle persone”.

Benessere e pace: le parole di Domenico Giani

“L’Italia farà la sua parte – come auspicato dal Presidente della Repubblica – verso gli obiettivi del benessere e della pace in Africa, in Europa e nel mondo”. Lo ha sottolineato il presidente di Eni Foundation e della Confederazione delle Misericordie, Domenico Giani, parlando a 160 ragazzi della Scuola Navale Francesco Morosini di Venezia, in una conferenza che si è svolta nell’ambito della collaborazione tra la Scuola e l’Associazione

“Davide De Luca – Una vita per l’Intelligence” che ogni anno consegna il premio “Davide De Luca – L’Etica a Scuola” ad un allievo di ogni scuola militare (Nunziatella, Morosini, Dohuet, Teuliè) che si è particolarmente distinto nel proprio percorso di studi, per attitudine

militare e qualità personali, grazie all’eccellente rendimento disciplinare e formale.

Un servizio alle persone

“La bandiera sia il vostro riferimento, il giuramento di fedeltà alla patria una guida per la vita”, ha esordito Giani. Ospite della scuola della Marina Militare, accolto dal vice comandante della scuola e dal responsabile dei corsi, Giani in un dialogo con i ragazzi della terza, quarta e quinta Licei classico e scientifico, ha parlato della sua esperienza quarantennale al servizio delle Istituzioni, prima nella Guardia di Finanza, poi dell’intelligence italiana e quindi al comando della Gendarmeria Vaticana; più di recente come presidente di Eni Foundation e di Misericordie. “È importante tenere presente che

il servizio nelle Forze Armate e di polizia è servizio alle persone“, ha ribadito Giani.

Fonte: AdnKronos