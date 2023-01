Domenico Giani: “Un grande dono servire Benedetto XVI”

“Ho provato dolore e tristezza, ma anche la consapevolezza che è tornato dove voleva. Credo che da molto tempo desiderasse tornare a Gesù, ricongiungersi ai suoi genitori, ai suoi fratelli e ai suoi amici. Benedetto XVI è stato un uomo di grande fede, un umile servo nella vigna del Signore, si è sempre affidato alla Provvidenza. Personalmente ho sperimentato la consolazione cristiana che dona la fede nel sapere da dove veniamo e dove torneremo”. A parlare è Domenico Giani, già Comandante della Gendarmeria Vaticana con tre papi: San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Tra i suoi interventi più famosi si ricorda l’aver bloccato in tempo una cittadina italo-svizzera, Susanna Maiolo, in due attacchi separati al papa Benedetto XVI durante le Messe della Vigilia di Natale nella Basilica di San Pietro nel 2008 e, nuovamente, nel 2009.

Chi è Domenico Giani

Classe 1962, Domenico Giani è il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, un’organizzazione di oltre 100mila volontari e 700mila soci. E’ laureato in Pedagogia all’Università degli Studi di Siena ed in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria all’Università di Roma Tor Vergata. Dal 1981 ha prestato servizio nella Guardia di Finanza e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei settori afferenti all’informazione e la sicurezza. Nel 1999 è stato arruolato nel Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano giungendo al grado di Ispettore Generale e divenendo Comandante della stessa dal 3 giugno 2006 fino al 14 ottobre 2019. E’ stato insignito di svariate onorificenze, quali ad esempio quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Piano conferita dal Santo Padre il 30 ottobre 2019 e quella di Cavaliere di Gran Croce all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 13 gennaio 2017.

L’intervista

Comandante, qual è stata la prima emozione quando ha saputo della morte di Benedetto XVI?

“Ho provato dolore e tristezza, ma anche la consapevolezza che è tornato dove voleva. Credo che da molto tempo desiderasse tornare a Gesù, ricongiungersi ai suoi genitori, ai suoi fratelli e ai suoi amici. Benedetto XVI è stato un uomo di grande fede, un umile servo nella vigna del Signore, si è sempre affidato alla Provvidenza. Personalmente ho sperimentato la consolazione cristiana che dona la fede nel sapere da dove veniamo e dove torneremo”.

Quando ha visto Papa Benedetto XVI l’ultima volta? Che impressione le ha fatto?

“Qualche mese fa insieme alla mia famiglia. Abbiamo partecipato alla Santa Messa che lui celebrava assistito da Don Georg. Era molto presente e, al termine della funzione, si è trattenuto con la mia famiglia che conosceva bene e, di ognuno di noi, ha voluto sapere ciò che facevamo. È stato un incontro molto bello, che avrei desiderato ripetere a Natale, come avveniva sempre, ma purtroppo non è stato possibile”.

Lei è stato il suo angelo custode per tutti gli otto anni del suo pontificato, che cosa vuol dire stare accanto a un Papa come Benedetto XVI?

“È stata un’esperienza molto bella perché, il Santo Padre, anche nei momenti privati, era affettuoso e molto semplice. Era curioso, voleva sapere e si interessava. Sono stati anni molto belli, intensi ed estremamente arricchenti, anche sul piano della fede. Nel corso di questi anni al servizio di Pietro, con totale fedeltà al fianco di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, da ognuno ho attinto moltissimo ed ho apunto avuto la grazia di servire Pietro. Benedetto XVI mi ha lasciato un grande insegnamento sia durante il suo pontificato sia dopo: ha affidato totalmente la sua vita alla Provvidenza”.

Qual è stato uno dei momenti più belli che ricorda di quegli otto anni di pontificato di Benedetto XVI?

“I momenti ovviamente sono tantissimi. Ricordo ad esempio l’inizio del pontificato, quando lui tornava a casa sua. La visita che lui ha compiuto nei suoi luoghi d’origine la seconda volta che si è recato in Germania, la visita ad Auschwitz e sulla tomba del Santo Massimiliano Kolbe, un grande esempio evangelico che ha toccato molto sia me sia il Papa sia la comunità ebraica. L’incontro con i giovani di Colonia, che è stato il suo primo momento di grande riunione con loro. Ricordo poi il suo viaggio in Turchia, avvenuto dopo i fatti di Regensburg e il discorso tenutosi lì, il viaggio al Giordano e poi in Terra Santa. È stata molto commovente la sua visita a Ground Zero. Ricordo tutti questi momenti con grande emozione”.

In questi anni ci sono stati anche dei momenti difficili, il suo pontificato non è stato sempre compreso. Voi eravate impegnati per garantire la sua sicurezza, avete mai temuto per la sua incolumità?

“Non credo che, da quel punto di vista, nel pontificato di Benedetto XVI, ci siano stati momenti di grande preoccupazione. Certamente, come ogni Papa, essendo un’autorità elevatissima e unica nel suo genere rappresenta un simbolo e anche un target in questo senso. Devo dire che egli è sempre stato un Pontefice molto sereno e non ha mai fatto trasparire alcuna preoccupazione, perché si affidava e si fidava molto di coloro che si dovevano occupare di tutta l’organizzazione. Credo che i suoi viaggi erano ben preparati da noi in sinergia con le locali forze di sicurezza, le quali comprendevano la missione del Papa: innanzitutto è un sacerdote che deve essere con la gente, per la gente e tra la gente. La sua prima vocazione è l’annuncio del Vangelo. A mio parere, non ci sono stati gravi problemi. Nei casi specifici, il lavoro della sicurezza, è quello di cercare di prevenire e intervenire se qualcosa accade. In Basilica, ad esempio, nonostante fosse avvenuto l’episodio della ragazza che saltò, Benedetto XVI ha voluto continuare serenamente la celebrazione della Santa Messa, come se non fosse successo nulla. Ciò dimostra la grande forza interiore di colui che, in quel momento, rappresentava il Vicario di Cristo ed ha voluto annunciare il Vangelo nonostante tutto. Benedetto XVI viene giustamente definito il Papa gentile, il Papa buono, cordiale e puro, ma è anche stato un Papa fermo nei suoi valori e nella verità. Egli ha sempre annunciato la verità del Vangelo con grande chiarezza e fermezza, ma sempre con un tratto umano che lo distingueva, fatto di gentilezza, cordialità e dialogo ad intra e ad extra. Quindi, come ha detto il cardinale Schönborn, si tratta di una figura di altissimo profilo”.

C’è stato un episodio sconvolgente, specialmente per un Papa come Benedetto XVI che è stato professore nonché uno dei più grandi teologi dei nostri tempi, definito dal cardinale Schönborn, un nuovo Padre della Chiesa. Eppure, questo grande professore non è potuto andare all’Università de “La Sapienza”. Lei era comandante e si parlava di problemi di sicurezza. Cos’è accaduto quel giorno? Come mai il Papa non è andato?

“Le circostanze portarono alla condivisione che era meglio evitare la visita. Il discorso del Papa venne poi letto dal prorettore durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico e trasparse ancora una volta la profondità del pensiero e la capacità di dialogo di Benedetto XVI”.

L’11 febbraio 2013 in latino il Papa pronuncia delle parole inizialmente non ben comprese, è stato un momento unico e inimmaginabile, lei sapeva qualcosa? Come ha vissuto quel momento?

“Non sapevo nulla. È stato un momento di incredulità e anche di smarrimento perché, è stato un evento unico. Nessuno avrebbe immaginato, dopo il tradimento del cameriere e Vatileaks 1 che, il Santo Padre, lasciasse il Ministero. In quel discorso traspariva l’umile servo della vigna del Signore che non ha la forza di portare avanti la Chiesa in un momento particolare come quello del millennio che stiamo vivendo e quindi decide di affidare la Barca di Pietro alla Provvidenza. Non è lui l’attore ma il Signore ed egli, come ha detto Papa Francesco, l’ha dimostrato sorreggendo la Chiesa dal monastero. Credo di poter dire di aver sempre visto in Benedetto XVI una grande serenità, fede e affidamento al Signore. Come dice il Vangelo, egli è stato ‘un servo inutile nella vigna del Signore’, che ha svolto la sua grande parte per il Signore e per l’annuncio del Vangelo. Le parole finali che lui avrebbe pronunciato, ossia ‘Signore ti amo’, rappresentano la risposta di Pietro a Gesù quando quest’ultimo chiede a lui se lo ama.”

Se potesse tornare indietro nel tempo servirebbe ancora Benedetto XVI?

“Certamente sì. Servirei la Chiesa come continuo a servirla ora in qualità di presidente delle Misericordie, quindi, com’è il nostro ruolo, accanto agli invisibili, agli ultimi e al prossimo. Indubbiamente, il servizio che ho svolto per ventuno anni in Vaticano è stato per me un grande dono del Signore e non sono altro che un povero debitore nei suoi riguardi”.