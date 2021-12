Non ce l’ha fatta a superare il fiume Dragogna, come invece il resto della sua famiglia, per lasciare la Croazia ed entrare in Slovenia la bambina di 10 anni che ieri è stata travolta dalla corrente del corso d’acqua in piena. Oggi il suo corpo è stato trovato senza vita a 400 metri dal luogo della scomparsa, ha fatto sapere la polizia croata – come riferito dall’agenzia Hina.

La vicenda

La piccola, di nazionalità turca, è stata trovata, intorno alle 12.30 di oggi, riporta la polizia istriana. Le ricerche, da parte di poliziotti sloveni e croati e di squadre di sommozzatori, erano iniziate immediatamente dopo che la piccola era stata trascinata via dall’acqua mentre si trovava sulle spalle della madre, intente ad attraversa il Dragogna. La donna era riuscita a rimanere aggrappata al tronco di un albero sul letto del fiume e dopo essere stata messa in salvo dai soccorritori, era stata portata in ospedale. Anche altri due figli della donna, rispettivamente di 18 e 5 anni, erano riusciti a raggiungere la sponda slovena del fiume, mentre un terzo loro fratello, di 13 anni, era rimasto su quella croata.

