Al Cremlino incontro informale tra Putin e Xi Jinping

In corso al Cremlino un incontro informale faccia a faccia tra i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping. Lo rende noto l’agenzia Ria Novosti.

L’incontro informale

I colloqui continueranno durante una cena di lavoro. Il presidente cinese Xi Jinping ha definito nell’incontro al Cremlino il presidente russo Putin “un caro amico”. “I nostri paesi devono avere stretti rapporti”, ha affermato Xi, come riporta Ria Novosti.”Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina“, ha detto il presidente russo a quello cinese all’inizio del loro incontro al Cremlino.

La visita del presidente Xi Jinping in Russia

Il presidente cinese Xi Jinping, è arrivato oggi a Mosca, per una visita di due giorni. E’ il suo primo viaggio all’estero da quando è stato rieletto per un terzo mandato come capo di Stato. “La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili”, ha detto Xi al sul arrivo nella capitale russa, citato dall’agenzia Ria Novosti, aggiungendo che il suo viaggio servirà “per lo sviluppo dell’interazione strategica e la cooperazione pratica” fra i due Paesi. “Sono fiducioso che la visita sarà fruttuosa e darà nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Russia di partenariato globale e cooperazione strategica in una nuova era”, ha sottolineato il leader cinese, secondo il quale Russia e la Cina intendono lavorare insieme per promuovere il “multilateralismo” e la “governance globale in una direzione più giusta e razionale”, sulla base dei principi delle Nazioni Unite.

Fonte Ansa