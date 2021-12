Nuovo picco di casi Covid in Usa, California maglia nera. I consigli di Fauci

Nuovo picco di infezioni Covid in Usa. La maglia nera va alla California, il primo Stato americano a superare i cinque milioni di casi Covid. Lo ha reso noto il dipartimento della Salute Pubblica locale. Il primo caso di coronovirus fu confermato nello Stato il 25 gennaio del 2020 e dopo neanche un anno, l’11 novembre, si arrivò a un milione di contagi, mentre la quota due milioni fu raggiunta solo 44 giorni dopo. Il totale dei morti per Covid 19 è invece di 75.500.

Nuovo picco anche nello Stato di New York

Lo Stato di New York ha registrato un nuovo record di casi di Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 67mila. Lo rende noto il governatore Kathy Hochul, sottolineando di aver ordinato 37 milioni di kit per effettuare i test. I ricoveri sono saliti di 594 unità a quota 6.767, mentre i decessi sono stati 97.

Fauci: “Evitate le grandi feste di Capodanno”

“Evitate le grandi feste di Capodanno. Lo consiglio fortemente”. Lo ribadisce Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive e consigliere del presidente Joe Biden per il Covid-19. “Se pensate di andare a un festa con 40-50 persone dove tutti si abbracciano e si baciano per il nuovo anno, io consiglio vivamente di non farlo”, ha spiegato Fauci.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.