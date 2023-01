Covid, Magrini (AIFA): “Fuori dalla zona rossa per abuso di azitromicina”

“Siamo usciti dalla zona rossa sia per quanto riguarda l’uso eccessivo sia per quanto riguarda le carenze di azitromicina connessi a Covid-19. Restiamo tuttavia a consumi oltre la soglia dell’appropriatezza”.

È quanto ha affermato il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) Nicola Magrini in risposta alle domande dei giornalisti durante la presentazione delle iniziative dell’agenzia per ridurre la resistenza agli antibiotici in Italia.

“Non ci sono i picchi di consumo del passato e sembra stia rientrando l’uso non raccomandato come terapia per Covid così come le carenze spesso legate anche al marchio”, ha concluso Magrini.

Covid: nel Lazio diminuiscono ancora casi, -30% in una settimana

Nel Lazio prosegue la diminuzione del totale dei casi di Covid-19 su base settimanale -30% e l’incidenza scende a 135 ogni 100 mila abitanti. Anche il valore Rt è in diminuzione a 0.81. Oggi nel Lazio su 2.113 tamponi molecolari e 7.585 tamponi antigenici per un totale di 9.698 tamponi, si registrano 909 nuovi casi positivi (+21), sono 5 i decessi (+1), sono 601 i ricoverati (-17), 27 le terapie intensive (-1) e +2.303 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%. I casi a Roma città sono a quota 449. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato.

Fonte: Ansa