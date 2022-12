Covid, Iss: “Diminuisce incidenza ed Rt scende sotto 1”

Diminuisce l'incidenza dei casi di Covid in Italia a 296. Lo indica il monitoraggio settimanale dell'Iss sull'andamento dell'infezione

Covid, Iss: “Diminuisce incidenza ed Rt che scende sotto 1”

Diminuisce l’incidenza dei casi di Covid in Italia a 296 (nel periodo 9-15 dicembre) rispetto a 375 della settimana precedente. Nel periodo 23 novembre-6 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,98 (range 0,94-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 1,10, tornando sotto la soglia epidemica. È quanto indica il monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità.

Iss: “Lieve riduzione intensive, piccolo aumento reparti”

Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid scende al 3,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 15 dicembre) rispetto al 3,4% di una settimana fa. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 14,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 15 dicembre) rispetto il 14,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute all’8 dicembre). Lo indica il monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento dell’infezione in Italia.

Fonte: Ansa