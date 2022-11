Covid, Iss: “4 Regioni sopra soglia per occupazione area medica. Rt cala a 0,95”

Ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di Covid-19 e l'indice di trasmissibilità Rt in Italia, secondo il monitoraggio Iss

Ancora in diminuzione l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia e l’indice di trasmissibilità Rt. L’incidenza settimanale a livello nazionale è pari a 283 casi ogni 100.000 abitanti contro 374 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,95, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 1,11 e inferiore al valore soglia. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento del Covid-19.

Iss: “Sale occupazione intensive al 2,4%,calo in area medica”

Il tasso di occupazione di pazienti Covid in terapia intensiva sale al 2,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 novembre) contro il 2,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 27 ottobre).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende invece al 10,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 novembre) rispetto al 10,8% della settimana precedente (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 27 ottobre). I valori restano dunque sotto soglia.

Iss: “4 Regioni sopra soglia per occupazione area medica”

Quattro Regioni si collocano questa settimana sopra la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei reparti di area medica da parte dei pazienti Covid. Sono Umbria (33,5%), Valle d’Aosta (20,9%), Friuli Venezia Giulia (17%) e Liguria (15%).

In tutte le Regioni e Province autonome il tasso di occupazione delle terapie intensive rimane invece ben al di sotto della soglia di allerta fissata al 10%. I tassi maggiori di occupazione in intensiva si registrano in Umbria (7,1%) e in Molise (5,1%).

Covid: in Veneto balzo di contagi, 4.058 in 24 ore e 10 morti

Un nuovo balzo dei contagi Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Veneto, con 4.058 casi (ieri erano stati 5.187), ai quali si aggiungono 10 vittime. Lo segnala il bollettino della Regione. I numeri totali dall’inizio della pandemia salgono a 2.435.782 per quanto riguarda le infezioni, e a 15.757 per i decessi. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 49.802 (- 114). L’andamento dei ricoveri segnala un aumento significativo per i malati Covid in area medica, 1.090 (+34), e una crescita leggera per quelli in terapia intensiva, 46 (+4).