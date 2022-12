La Cina abolirà la quarantena obbligatoria per chi arriva nel Paese a partire dall'8 gennaio

La Cina abolirà la quarantena obbligatoria per chi arriva nel Paese a partire dall’8 gennaio. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie cinesi, che stanno progressivamente allentando le misure restrittive anti-Covid.

Xi: “In Cina serve linea difesa per salvare le vite”

In Cina, dopo l’allentamento delle restrizioni anti-Covid, “di fronte alla nuova situazione occorre lanciare una campagna sanitaria più mirata, rafforzare una linea di difesa comunitaria per la prevenzione e il controllo delle epidemie e proteggere efficacemente la vita delle persone, la sicurezza e la salute”. E’ quanto si legge in una direttiva del presidente cinese Xi Jinping ai funzionari del Paese, citata dalla tv di Stato, nel primo intervento dopo l’allentamento delle restrizioni. Da allora, la Cina registra la curva di infezione più alta a livello mondiale, con alcuni studi che stimano il rischio di oltre 1 milione di morti nei prossimi mesi.

Il Covid costringe Tesla a sospende la produzione a Shanghai

Tesla ha sospeso sabato scorso la produzione nel suo impianto di Shanghai, prolungando il previsto stop di otto giorni nel suo maggiore stabilimento. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti secondo le quali la sospensione è legata al rallentamento della domanda ma anche ai contagi da Covid fra i suoi dipendenti. Tesla ha comunicato ai dipendenti lo stop sabato, un giorno prima del previsto. la produzione dovrebbe riprendere il 2 gennaio.

